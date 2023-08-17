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Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане

Евгений КизиловЧетверг, 17 августа 2023, 15:58
Сайт российского телеканала пропаганды Царьград заблокировали в Казахстане
Владелец телеканала "Царьград" Константин Малофеев, фото ТАСС

В Казахстане заблокировали интернет-сайт российского телеканала "Царьград", известного своим пропагандистским контентом.

Источник: "Сибирь.Реалии"

Детали: Сообщается, что перед этим власти страны вынесли четыре предупреждения о пропаганде экстремизма в адрес канала, связанного с российским олигархом Константином Малофеевым.

Первое предписание канал получил еще в январе 2021 года за материал с названием "В Казахстане хотят поставить русских на колени?".

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Остальные три предупреждения "Царьграду" вынесли 31 мая 2023 года — за текст с заголовком "Казахские националисты терроризируют русских женщин" и новость, в которой по отношению к жителю Казахстана используется оскорбительное слово "мамбет".

 

Справка: По информации The Moscow Times, владелец телеканала Малофеев открыто заявляет о поддержке начатой Путиным войны в Украине. С 2014 года олигарх находится под санкциями США, ЕС и Канады.

Темы: КазахстанРосcиятелевидениепропаганда
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