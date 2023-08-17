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ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 16:47
ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN
скрін з сюжету cnn

Під час деокупації села Урожайне українські військові, ймовірно, застосували у тому числі подібні до касетних боєприпасів пристрої власного виробництва.

Джерело: CNN із посиланням на відеозаписи з дрона та експертів зі зброї, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Коли у Міноборони України зранку середи підтвердили звільнення Урожайного, знімальна група CNN була разом з 35-ю бригадою морської піхоти біля околиць села. Російські війська масовано обстрілювали українців.

CNN посилається на кадри з дрону, на яких видно, як десятки російських військових тікають на південь від села. За словами двох експертів з озброєнь, які переглянули відеозаписи, росіян обстріляли під час втечі, подекуди, імовірно, касетними боєприпасами. Експерти говорили на умовах анонімності. 

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Командир штурмової роти із позивним Дикий розповів, що багато росіян загинули саме під час втечі.

СNN повідомляє, що на відеозаписах видно, як десятки російських військових біжать відкритою дорогою. Ймовірно, вони були змушені бігти по асфальту, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Росіяни також збиралися у великій кількості в будинках, які потім були обстріляні артилерією.

Дикий повідомив, що ЗСУ використали міномети і танки, однак не став коментувати можливе застосування касетних боєприпасів. Українські військові підтвердили, що американська зброя використовується на фронті, але відмовилися надати подробиці. 

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Дослівно: "CNN не змогла підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси на відео з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виготовила кілька подібних пристроїв, які можуть використовуватися на фронті".

Більше деталей: На фронті 35-та бригада морської піхоти зазнала втрат під час просування на південь, що змусило Дикого, як пише CNN, вороже ставитися до "кабінетних" оцінок повільного просування наступу з боку деяких західних чиновників та аналітиків.

Дикий сказав, що критики наступу "завжди можуть прийти до мене в гості і посперечатися. Хтось вважає, що можна пролетіти над мінним полем на мітлі як у Гаррі Поттері. У справжньому бою так не буває".

"Якщо ти цього не розумієш, то можеш сидіти у своєму кріслі і їсти свій попкорн", – додав Дикий.

Теми: зброяДонецька областьконтрнаступвійна
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