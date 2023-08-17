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ВСУ, вероятно, применили в Урожайном аналоги кассетных снарядов США – СNN

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 16:47
ВСУ, вероятно, применили в Урожайном аналоги кассетных снарядов США – СNN
скрин из сюжета cnn

Во время деоккупации села Урожайное украинские военные, вероятно, применили в том числе подобные кассетным боеприпасам устройства собственного производства.

Источник: CNN со ссылкой на видеозаписи с дрона и экспертов по оружию, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Когда в Минобороны Украины утром среды подтвердили освобождение Урожайного, съемочная группа CNN была вместе с 35-й бригадой морской пехоты у окраин села. Российские войска массированно обстреливали украинцев.

CNN ссылается на кадры с дрона, на которых видно, как десятки российских военных убегают на юг от села. По словам двух экспертов по вооружениям, которые просмотрели видеозаписи, россиян обстреляли во время бегства, местами, вероятно, кассетными боеприпасами. Эксперты говорили на условиях анонимности. 

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Командир штурмовой роты с позывным Дикий рассказал, что многие россияне погибли именно во время бегства.

СNN сообщает, что на видеозаписях видно, как десятки российских военных бегут по открытой дороге. Вероятно, они были вынуждены бежать по асфальту, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. Россияне также собирались в большом количестве в домах, которые затем были обстреляны артиллерией.

Дикий сообщил, что ВСУ использовали минометы и танки, однако не стал комментировать возможное применение кассетных боеприпасов. Украинские военные подтвердили, что американское оружие используется на фронте, но отказались предоставить подробности. 

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "CNN не смогла подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы на видео из Урожайного, являются оружием, поставленным США. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте".

Больше деталей: На фронте 35-я бригада морской пехоты понесла потери во время продвижения на юг, что заставило Дикого, как пишет CNN, враждебно относиться к "кабинетным" оценкам медленного продвижения наступления со стороны некоторых западных чиновников и аналитиков.

Дикий сказал, что критики наступления "всегда могут прийти ко мне в гости и поспорить. Кто-то считает, что можно пролететь над минным полем на метле как в Гарри Поттере. В настоящем бою так не бывает".

"Если ты этого не понимаешь, то можешь сидеть в своем кресле и есть свой попкорн", - добавил Дикий.

Темы: оружиеДонецкая областьконтрнаступлениевойна
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