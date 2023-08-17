Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ, вероятно, применили в Урожайном аналоги кассетных снарядов США – СNN

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 16:47
ВСУ, вероятно, применили в Урожайном аналоги кассетных снарядов США – СNN
скрин из сюжета cnn

Во время деоккупации села Урожайное украинские военные, вероятно, применили в том числе подобные кассетным боеприпасам устройства собственного производства.

Источник: CNN со ссылкой на видеозаписи с дрона и экспертов по оружию, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Когда в Минобороны Украины утром среды подтвердили освобождение Урожайного, съемочная группа CNN была вместе с 35-й бригадой морской пехоты у окраин села. Российские войска массированно обстреливали украинцев.

CNN ссылается на кадры с дрона, на которых видно, как десятки российских военных убегают на юг от села. По словам двух экспертов по вооружениям, которые просмотрели видеозаписи, россиян обстреляли во время бегства, местами, вероятно, кассетными боеприпасами. Эксперты говорили на условиях анонимности. 

Командир штурмовой роты с позывным Дикий рассказал, что многие россияне погибли именно во время бегства.

СNN сообщает, что на видеозаписях видно, как десятки российских военных бегут по открытой дороге. Вероятно, они были вынуждены бежать по асфальту, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. Россияне также собирались в большом количестве в домах, которые затем были обстреляны артиллерией.

Дикий сообщил, что ВСУ использовали минометы и танки, однако не стал комментировать возможное применение кассетных боеприпасов. Украинские военные подтвердили, что американское оружие используется на фронте, но отказались предоставить подробности. 

Дословно: "CNN не смогла подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы на видео из Урожайного, являются оружием, поставленным США. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте".

Больше деталей: На фронте 35-я бригада морской пехоты понесла потери во время продвижения на юг, что заставило Дикого, как пишет CNN, враждебно относиться к "кабинетным" оценкам медленного продвижения наступления со стороны некоторых западных чиновников и аналитиков.

Дикий сказал, что критики наступления "всегда могут прийти ко мне в гости и поспорить. Кто-то считает, что можно пролететь над минным полем на метле как в Гарри Поттере. В настоящем бою так не бывает".

"Если ты этого не понимаешь, то можешь сидеть в своем кресле и есть свой попкорн", - добавил Дикий.

Темы: оружиеДонецкая областьконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оружие
Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте, планах и потребности ВСУ в снарядах
Германия передала Украине военную помощь, в частности 2 установки IRIS-T
Под санкции Чехии попал главный строитель ракет в России и его зять
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: