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Поблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 19:20
Поблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії
Один з російських есмінців, який проплив біля Японії, фото: Міноборони Японії / Kyodo

11 китайських і російських військово-морських кораблів у четвер 17 серпня пройшли через води поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава.

Джерело: Kyodo news

Деталі: Це спонукало японський уряд висловити "серйозну стурбованість" через демонстрацію сили з боку їхніх сусідів.

Судна попрямували у Східно-Китайське море після проходу через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко. Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі йшли через цей район разом.

Ймовірно, кораблі брали участь у спільному патрулюванні Китаю та Росії, яке нещодавно проводилося в Тихому океані.

Міністерство оборони Японії розглядає спільні військові дії двох країн навколо Японії як "чітко спрямовані на демонстрацію своєї сили проти нашої країни". 

Японія дипломатичними каналами передала свою стурбованість Китаю та Росії. 

Окрім цього, шість китайських і п'ять російських кораблів, серед яких були есмінці, помітили у вівторок вранці за 280 кілометрів на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані.

Деякі з цих кораблів помічали і в липні, коли вони проходили через протоку Соя між Хоккайдо та Сахаліном до Охотського моря після проведення спільних навчань у Японському морі.

Передісторія: 

  • Японія стала на бік України у питанні війни, яку проти неї розв’язала Росія.
  • Крім того, у Японії з Росією спір щодо Курильських островів. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової війни та утримує під своїм контролем. 
  • У березні 2022 року Росія  заявила про "недружній характер"  Японії та відмовилась від подальших переговорів щодо Курильських островів.
  • Також Японія прискорила розробку та виробництво безпілотних підводних дронів для зміцнення безпеки на морі у зв'язку з посиленням військової активності Китаю. Відносини між Японією та Китаєм часто були напруженими через контрольовані Токіо острови Сенкаку, на які Пекін претендує і називає їх Дяоюйдао.

Теми: ЯпоніяРосіяКитай
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