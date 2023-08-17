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Вблизи Японии прошли 11 военных кораблей Китая и России

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 19:20
Вблизи Японии прошли 11 военных кораблей Китая и России
Один из российских эсминцев, который проплыл возле Японии, фото: Минобороны Японии / Kyodo

11 китайских и российских военно-морских кораблей в четверг 17 августа прошли через воды вблизи южных островов Японии в префектуре Окинава.

Источник: Kyodo news

Детали: Это побудило японское правительство выразить "серьезную обеспокоенность" из-за демонстрации силы со стороны их соседей.

Суда направились в Восточно-Китайское море после прохода через воды между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко. Это был первый случай, когда китайские и российские корабли шли через этот район вместе.

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Вероятно, корабли участвовали в совместном патрулировании Китая и России, которое недавно проводилось в Тихом океане.

Министерство обороны Японии рассматривает совместные военные действия двух стран вокруг Японии как "четко направленные на демонстрацию своей силы против нашей страны". 

Япония по дипломатическим каналам передала свою обеспокоенность Китаю и России. 

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Кроме этого, шесть китайских и пять российских кораблей, среди которых были эсминцы, заметили во вторник утром в 280 километрах к северо-востоку от самого южного японского острова Окинотори в Тихом океане.

Некоторые из этих кораблей замечали и в июле, когда они проходили через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином в Охотское море после проведения совместных учений в Японском море.

Предыстория: 

  • Япония стала на сторону Украины в вопросе войны, которую против нее развязала Россия.
  • Кроме того, у Японии с Россией спор по Курильским островам. РФ оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой войны и удерживает под своим контролем. 
  • В марте 2022 года Россия заявила о "недружественном характере" Японии и отказалась от дальнейших переговоров по Курильским островам.
  • Также Япония ускорила разработку и производство беспилотных подводных дронов для укрепления безопасности на море в связи с усилением военной активности Китая. Отношения между Японией и Китаем часто были напряженными из-за контролируемых Токио островов Сенкаку, на которые Пекин претендует и называет их Дяоюйдао.

Темы: ЯпонияРосcияКитай
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