Через зліт МіГа тривога по всій Україні тривала більше двох годин
Четвер, 17 серпня 2023, 23:55
По всій Україні учетверте за 17 серпня було оголошено повітряну тривогу, вона тривала більше 2 годин.
Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили
Дослівно: "Черговий зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
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Повітряну тривогу відмінили в 23.54
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