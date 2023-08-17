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Через зліт МіГа тривога по всій Україні тривала більше двох годин

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 23:55
Через зліт МіГа тривога по всій Україні тривала більше двох годин
Фото: Getty Images

По всій Україні учетверте за 17 серпня було оголошено повітряну тривогу, вона тривала більше 2 годин.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Черговий зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Повітряну тривогу відмінили в 23.54

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Теми: повітряна тривога
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