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Из-за взлета МиГа тревога по всей Украине длилась более двух часов

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 23:55
Из-за взлета МиГа тревога по всей Украине длилась более двух часов
Фото: Getty Images

По всей Украине в четвертый раз за 17 августа была объявлена воздушная тревога, она длилась более 2 часов.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Дословно: "Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Воздушную тревогу отменили в 23.54

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Темы: воздушная тревога
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