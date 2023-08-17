Лукашенко заявив, що Путін вже досяг цілей у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що цілі війни проти України російський диктатор вже досяг, тепер, каже він, Україна не буде так "агресивно" поводитись по відношенню до Росії.

Джерело: інтерв’ю Лукашенко Діані Панченко, колишній ведучій телеканалів кума президента РФ Віктора Медведчука

Пряма мова Лукашенка: "Цілі СВО на сьогодні вже виконано. Україна ніколи не буде так агресивно поводитися щодо Росії після закінчення цієї війни, як це було до війни. Україна буде інша. По-перше, при владі будуть люди більш обережні, розумні, хитрі, якщо хочете. Розумні люди. Які розумітимуть, що сусіди від Бога, з ними треба вибудовувати стосунки".

Деталі: Також білоруський диктатор вважає, що Україна не буде "під дудку танцювати американців".

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За його словами, розв′язана Путіним війна також буде уроком і для самої Росії. "І уроки ми з цього отримуємо. І Росія зокрема", - вважає Лукашенко.