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Лукашенко заявил, что Путин уже достиг целей в войне против Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 22:53
Лукашенко заявил, что Путин уже достиг целей в войне против Украины
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что цели войны против Украины российский диктатор уже достиг, теперь, говорит он, Украина не будет так "агрессивно" вести себя по отношению к России.

Источникинтервью Лукашенко Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов кума президента РФ Виктора Медведчука

Прямая речь Лукашенко: "Цели СВО на сегодня уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения".

Детали: Также белорусский диктатор считает, что Украина не будет "под дудку танцевать американцев".

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По его словам, развязанная Путиным война также будет уроком и для самой России. "И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в частности", - считает Лукашенко.

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Темы: ЛукашенковойнаРосcияУкраина
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