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Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 23:05
Київське Динамо вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Фото: ФК «Динамо» Київ у Facebook

"Динамо" вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У матчі-відповіді третього раунду кияни обіграли грецький "Аріс" у серії післяматчевих пенальті – 6:5.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Перший матч команди провели у Греції, де перемогу з рахунком 1:0 здобули футболісти "Аріса". Результат першого матчу визначив суперечливий пенальті у другому таймі.

Номінально домашній матч проти "Аріса" "Динамо" проводило у Бухаресті. Для шансів на продовження єврокубкового сезону киянам в основний час потрібно було перемагати щонайменше в один гол.

Теми: футбол
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