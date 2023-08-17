Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У матчі-відповіді третього раунду кияни обіграли грецький "Аріс" у серії післяматчевих пенальті – 6:5.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Перший матч команди провели у Греції, де перемогу з рахунком 1:0 здобули футболісти "Аріса". Результат першого матчу визначив суперечливий пенальті у другому таймі.

Номінально домашній матч проти "Аріса" "Динамо" проводило у Бухаресті. Для шансів на продовження єврокубкового сезону киянам в основний час потрібно було перемагати щонайменше в один гол.