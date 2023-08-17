Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Четверг, 17 августа 2023, 23:05
"Динамо" вышло в плей-офф раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. В ответном матче третьего раунда киевляне обыграли греческий "Арис" в серии послематчевых пенальти - 6:5.
Источник: "Суспільне Спорт"
Детали: Первый матч команды провели в Греции, где победу со счетом 1:0 одержали футболисты "Ариса". Результат первого матча определил спорный пенальти во втором тайме.
Номинально домашний матч против "Ариса" "Динамо" проводило в Бухаресте. Для шансов на продолжение еврокубкового сезона киевлянам в основное время нужно было побеждать как минимум в один гол.