Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций

"Динамо" вышло в плей-офф раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. В ответном матче третьего раунда киевляне обыграли греческий "Арис" в серии послематчевых пенальти - 6:5.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Первый матч команды провели в Греции, где победу со счетом 1:0 одержали футболисты "Ариса". Результат первого матча определил спорный пенальти во втором тайме.

Номинально домашний матч против "Ариса" "Динамо" проводило в Бухаресте. Для шансов на продолжение еврокубкового сезона киевлянам в основное время нужно было побеждать как минимум в один гол.