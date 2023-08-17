Дві пускові установки IRIS-T вже в Україні — Зеленський
Четвер, 17 серпня 2023, 23:25
Президент Володимир Зеленський повідомив, що передані Німеччиною 2 пускові установки IRIS-T вже знаходяться в Україні.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну".
Деталі: За словами президента, це потужна й дуже потрібна система ППО. "Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!" – зазначив Зеленський.
Що було раніше:
- Перед цим уряд Німеччини прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні, до якого увійшли, зокрема, 2 пускові установки IRIS-T.
- В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.
- Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.