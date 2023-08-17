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Дві пускові установки IRIS-T вже в Україні — Зеленський

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 23:25
Дві пускові установки IRIS-T вже в Україні — Зеленський
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що передані Німеччиною 2 пускові установки IRIS-T вже знаходяться в Україні.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну".

Деталі: За словами президента, це потужна й дуже потрібна система ППО. "Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!" – зазначив Зеленський.

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Теми: ЗеленськийзброяУкраїнавійна
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