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Две пусковые установки IRIS-T уже в Украине — Зеленский

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 23:25
Две пусковые установки IRIS-T уже в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переданные Германией 2 пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: Сегодня хочу особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину".

Детали: По словам президента, это мощная и очень нужная система ПВО. "Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" - отметил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийоружиеУкраинавойна
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