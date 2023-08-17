Две пусковые установки IRIS-T уже в Украине — Зеленский
Четверг, 17 августа 2023, 23:25
Президент Владимир Зеленский сообщил, что переданные Германией 2 пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: Сегодня хочу особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину".
Детали: По словам президента, это мощная и очень нужная система ПВО. "Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" - отметил Зеленский.
Что предшествовало:
- Перед этим правительство Германии отчиталось об очередном транше военной помощи Украине, в который вошли, в частности, 2 пусковые установки IRIS-T.
- В одном из предыдущих пакетов помощи Германия передала Украине еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
- Во время визита в Киев 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.