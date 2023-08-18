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Ситуація в регіонах: під прицілом ворога – 9 областей, по Херсонщині прилетіло 207 снарядів РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 09:47

Російських обстрілів минулої доби зазнали 9 регіонів України, лише по Херсонщині ворог випустив 207 снарядів.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 18 серпня

На Чернігівщині за добу було 8 обстрілів (52 вибухи). Ворог використав міномети та артилерію. Обстріли по прикордонню Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 2 обстріли Середино-Будської громади (8 вибухів).  Попередньо — без наслідків.

Протягом дня четверга росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 138 вибухів.

Дніпропетровщина: протягом дня 17 серпня ворог двічі вдарив по Нікополю, один раз — по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів.

Загиблих та постраждалих немає.

Пошкоджені комунальне підприємство, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, авто та лінія електропередач.

Запорізька область: за минулу добу військовослужбовці РФ завдали 79 ударів по 20 населених пунктах області.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Охримівка, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району та Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки.

Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Вона отримала медичну допомогу на місці.

Луганщина: 17 серпня росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри.

За добу противник здійснив 148 обстрілів (546 снарядів).

Донеччина: за минулу добу одна людина загинула, 2 поранені.

Росіяни здійснили 23 обстріли 15 населених пунктів. Пошкоджено 22 приватних житлових будинки, амбулаторія, 2 вантажних автомобіля, причіп, навантажувач, ЛЕП, гараж.

Миколаївщина: 17 серпня в області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".

Протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також були артилерійські ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Теж минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 48 обстрілів (207 снарядів). Російські військові поцілили у райони 19 населених пунктів області.

Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теми: війна
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