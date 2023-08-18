Ситуация в регионах: под прицелом врага – 9 областей, по Херсонщине прилетело 207 снарядов РФ

Российским обстрелам за прошедшие сутки подверглись 9 регионов Украины, только по Херсонщине враг выпустил 207 снарядов.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 18 августа

На Черниговщине за сутки было 8 обстрелов (52 взрыва). Враг использовал минометы и артиллерию. Обстрелы по пограничью Корюковского, Новгород-Северского районов. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.

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Сумщина: ночью и утром враг совершил 2 обстрела Середино-Будской громады (8 взрывов). Предварительно - без последствий.

В течение дня четверга россияне совершили 23 обстрела приграничья. Зафиксировано 138 взрывов.

Днепропетровщина: в течение дня 17 августа враг дважды ударил по Никополю, один раз - по Марганецкой общине. В населенные пункты прилетели более двух десятков снарядов. Погибших и пострадавших нет.

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Повреждены коммунальное предприятие, 12 частных домов, 8 хозяйственных построек, авто и линия электропередач.

Запорожская область: за минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам области.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ахримовка, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки.

В результате обстрелов города Купянск разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранения. Она получила медицинскую помощь на месте.

Луганщина: 17 августа россияне попытались идти вперед на Белогоровку, но под натиском наших воинов вынуждены были оставить эти намерения.

За сутки противник совершил 148 обстрелов (546 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки один человек погиб, 2 ранены.

Россияне совершили 23 обстрела 15 населенных пунктов. Повреждены 22 частных жилых дома, амбулатория, 2 грузовых автомобиля, прицеп, погрузчик, ЛЭП, гараж.

Николаевская область: 17 августа в области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" было уничтожено два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

В течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также были артиллерийские вражеские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады. Тоже обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 48 обстрелов (207 снарядов). Российские военные попали в районы 19 населенных пунктов области.

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.