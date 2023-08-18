Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация в регионах: под прицелом врага – 9 областей, по Херсонщине прилетело 207 снарядов РФ

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 09:47

Российским обстрелам за прошедшие сутки подверглись 9 регионов Украины, только по Херсонщине враг выпустил 207 снарядов.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 18 августа

На Черниговщине за сутки было 8 обстрелов (52 взрыва). Враг использовал минометы и артиллерию. Обстрелы по пограничью Корюковского, Новгород-Северского районов. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 2 обстрела Середино-Будской громады (8 взрывов). Предварительно - без последствий.

В течение дня четверга россияне совершили 23 обстрела приграничья. Зафиксировано 138 взрывов.

Днепропетровщина: в течение дня 17 августа враг дважды ударил по Никополю, один раз - по Марганецкой общине. В населенные пункты прилетели более двух десятков снарядов. Погибших и пострадавших нет.

Повреждены коммунальное предприятие, 12 частных домов, 8 хозяйственных построек, авто и линия электропередач.

Запорожская область: за минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам области.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ахримовка, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки.

В результате обстрелов города Купянск разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранения. Она получила медицинскую помощь на месте.

Луганщина: 17 августа россияне попытались идти вперед на Белогоровку, но под натиском наших воинов вынуждены были оставить эти намерения.

За сутки противник совершил 148 обстрелов (546 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки один человек погиб, 2 ранены.

Россияне совершили 23 обстрела 15 населенных пунктов. Повреждены 22 частных жилых дома, амбулатория, 2 грузовых автомобиля, прицеп, погрузчик, ЛЭП, гараж.

Николаевская область: 17 августа в области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" было уничтожено два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

В течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также были артиллерийские вражеские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады. Тоже обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 48 обстрелов (207 снарядов). Российские военные попали в районы 19 населенных пунктов области.

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Защитники за сутки уничтожили 460 оккупантов
Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США
Посольство РФ проиллюстрировало "общие ценности" с Украиной фотографией антивоенного марша
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: