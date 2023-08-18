Україна вирішила зменшити втрати на полі бою попри очікування союзників – WP

Темп українського наступу сповільнений у тому числі через рішення українського командування зменшити втрати на полі бою, незважаючи на очікування західних союзників.

Джерело: The Washington Post із посиланням на співбесідників, знайомих з "секретним прогнозом" американської розвідки, українських, американських і європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності

Дослівно WP: "В перший тиждень боїв (літнього наступу - ред.) Україна зазнала значних втрат проти добре підготовленої оборони Росії, незважаючи на західну техніку.

Спільні військові навчання, проведені американськими, британськими та українськими військовими, передбачали такі втрати, але водночас вважалось, що Київ прийме ці втрати як ціну прориву головної оборонної лінії Росії, заявили американські та західні офіційні особи.

Але Україна вирішила зупинити втрати на полі бою і перейти до тактики просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту. Це призвело до того, що влітку Україна досягла лише поступових успіхів на різних ділянках фронту".

Деталі: Як повідомило WP, американська розвідка вважає, що українські війська не досягнуть ключової мети наступу – Мелітополя.