Украина решила уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания союзников - WP

Темп украинского наступления замедлен в том числе из-за решения украинского командования уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания западных союзников.

Источник: The Washington Post со ссылкой на собеседников, знакомых с "секретным прогнозом" американской разведки, украинских, американских и европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Дословно WP: "В первую неделю боев (летнего наступления - ред.) Украина понесла значительные потери против хорошо подготовленной обороны России, несмотря на западную технику.

Совместные военные учения, проведенные американскими, британскими и украинскими военными, предусматривали такие потери, но в то же время считалось, что Киев примет эти потери как цену прорыва главной оборонительной линии России, заявили американские и западные официальные лица.

Но Украина решила остановить потери на поле боя и перейти к тактике продвижения вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта. Это привело к тому, что летом Украина достигла лишь постепенных успехов на разных участках фронта".

Детали: Как сообщило WP, американская разведка считает, что украинские войска не достигнут ключевой цели наступления - Мелитополя.