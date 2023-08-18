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Украина решила уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания союзников - WP

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 августа 2023, 10:15
Украина решила уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания союзников - WP
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, РАДИО СВОБОДА

Темп украинского наступления замедлен в том числе из-за решения украинского командования уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания западных союзников.

Источник: The Washington Post со ссылкой на собеседников, знакомых с "секретным прогнозом" американской разведки, украинских, американских и европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Дословно WP: "В первую неделю боев (летнего наступления - ред.) Украина понесла значительные потери против хорошо подготовленной обороны России, несмотря на западную технику.
Совместные военные учения, проведенные американскими, британскими и украинскими военными, предусматривали такие потери, но в то же время считалось, что Киев примет эти потери как цену прорыва главной оборонительной линии России, заявили американские и западные официальные лица.
Но Украина решила остановить потери на поле боя и перейти к тактике продвижения вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта. Это привело к тому, что летом Украина достигла лишь постепенных успехов на разных участках фронта".

Детали: Как сообщило WP, американская разведка считает, что украинские войска не достигнут ключевой цели наступления - Мелитополя.

Темы: войнаконтрнаступлениеСШАВооруженные силы
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