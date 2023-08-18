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WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 09:58
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Українські захисники у Запорізькій області, WP

Американська розвідка вважає, що українські війська під час наступу цього літа не досягнуть його ключової мети – деокупації Мелітополя та розірвання сухопутного коридору між Росією та Кримом.

Джерело: The Washington Post із посиланням на співбесідників, знайомих з "секретним прогнозом" американської розвідки, українських, американських і європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Як стверджують джерела видання, за оцінками американської розвідки, Україна не зможе досягти міста Мелітополь. Таким чином, якщо прогноз справдиться, Україна не виконає головну мету наступу – розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом.

Дослівно WP: "Така похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів, і, ймовірно, спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати один одного в тому, чому наступ, на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки, не досягнув своїх цілей".

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Більше деталей: За словами американських посадовців, українські війська, які просуваються до Мелітополя з села Роботине, розташованого більш ніж за 50 миль (близько 80 км - ред.) від міста, залишатимуться за кілька миль від нього. Офіс директора Національної розвідки США відмовився від коментарів.

Відстань від села Роботине до Мелітополя
Відстань від села Роботине до Мелітополя
скрін з мапи deepstate

WP згадує, що Україна вклала величезні ресурси в Бахмут, у тому числі людські життя та боєприпаси. Дехто в адміністрації Байдена висловлює побоювання, що зобов’язанні на сході можуть підірвати потенціал наступу на півдні.

Нова оцінка розвідки збігається з "секретним лютневим прогнозом" США,  який, як вважається, був злитий у Discord. В ньому ідеться, що нестача обладнання і чисельності військ може означати, що наступ лишиться "дуже далеким" від досягнення його мети – розірвання сухопутного мосту до Криму до серпня. В цій оцінці Мелітополь або Маріуполь визначені як цілі "для того, щоб позбавити Росію сухопутного доступу до Криму".

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Також WP повідомило, що темп українського наступу сповільнений у тому числі через рішення українського командування зменшити втрати на полі бою, незважаючи на очікування західних союзників.

Дослівно WP: "Шанси невеликі. Один з представників оборонного відомства сказав, що Україна може порушити історичні норми і продовжити наступ взимку, коли все, включаючи забезпечення солдатів теплом і запасами їжі та боєприпасів, стає набагато складнішим.

Але це залежатиме від кількох важливих факторів, таких як наявність відпочинку, необхідного військам після важкого бойового сезону. Це також залежатиме від того, скільки спеціалізованого обладнання і одягу для холодної погоди у них є в наявності, сказав представник оборонного відомства. Але Москва також може перевершити своїх конкурентів під час зимових військових операцій. Бо, як наголосив представників відомства, відомо, що росіяни здатні воювати в холодну погоду".

Довідково: Мелітополь вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють Росії перекидати військових і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

Нагадаємо: 

  • В кінці червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що наступ відбувається повільніше, ніж очікували.
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю AFP, коментруючи темп просування ЗСУ, заявив, що Україна не припинить боротьбу, і "нас не хвилює, скільки часу це займе". Кулеба також закликав критиків темпу українського наступу приєднатись до іноземного легіону.
  • Президент Володимир Зеленський наголошував, що український наступ – не голлівудський фільм, і на карту поставлено життя людей. Водночас він визнавав, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б" з початку наступу ЗСУ. 
  • В одному з виступів він пояснював, що наступ мав початися навесні, коли росіяни ще не встигли збудувати стільки ліній оборони, включаючи мінування територій. Водночас тоді в України не було достатньої кількості боєприпасів.

Теми: СШАконтрнаступвійнаМелітополь
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