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Турция построит второй корвет для нужд ВМС Украины

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 10:37
Турция построит второй корвет для нужд ВМС Украины
Фото: пресс-служба ВМС

Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Источник: пресс-служба ВМС

Дословно: "В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины".

Детали: Согласно существующим договоренностям это уже второй корвет который строится Турцией для нужд ВМС.

Сообщается, что все работы осуществляется вовремя в соответствии графиков и заключенных договоров.

Что предшествовало: В октябре 2022 года в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".

Темы: ТурцияУкраинакорабли
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