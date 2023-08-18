У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал
П'ятниця, 18 серпня 2023, 10:49
Велика пожежа охопила вантажний термінал у порту Новоросійська РФ, загоряння поширилось на площі в 1,3 тис. квадратних метрів.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що наразі горять дерев'яні піддони. Причина загоряння невідома.
На місці працюють екстрені служби, чорний стовп диму видно з різних частин міста.
Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами