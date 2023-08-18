Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 10:49
У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал
Фото: скриншот з "РИА Новости"

Велика пожежа охопила вантажний термінал у порту Новоросійська РФ, загоряння поширилось на площі в 1,3 тис. квадратних метрів.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що наразі горять дерев'яні піддони. Причина загоряння невідома.

На місці працюють екстрені служби, чорний стовп диму видно з різних частин міста.

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
В "Інтерпайпі" Пінчука натякають, що дочірня компанія в РФ може працювати без їхнього відома
МЗС: Спецтрибунал має засудити близько 20 топпосадовців Росії
У Литві допускають закриття кордону з Росією
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: