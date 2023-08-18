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У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 10:49
У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал
Фото: скриншот з "РИА Новости"

Велика пожежа охопила вантажний термінал у порту Новоросійська РФ, загоряння поширилось на площі в 1,3 тис. квадратних метрів.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що наразі горять дерев'яні піддони. Причина загоряння невідома.

На місці працюють екстрені служби, чорний стовп диму видно з різних частин міста.

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами

Теми: Росіяпожежа
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