Фото: скриншот с "РИА Новости"

Крупный пожар охватил грузовой терминал в порту Новороссийска РФ, возгорание распространилось на площади в 1,3 тыс. квадратных метров.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что сейчас горят деревянные поддоны. Причина возгорания неизвестна.

На месте работают экстренные службы, черный столб дыма виден из разных частей города.

Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.