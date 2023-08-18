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В порту Новороссийска крупный пожар: пылает грузовой терминал

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 10:49
В порту Новороссийска крупный пожар: пылает грузовой терминал
Фото: скриншот с "РИА Новости"

Крупный пожар охватил грузовой терминал в порту Новороссийска РФ, возгорание распространилось на площади в 1,3 тыс. квадратных метров.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что сейчас горят деревянные поддоны. Причина возгорания неизвестна.

На месте работают экстренные службы, черный столб дыма виден из разных частей города.

Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

Темы: Росcияпожар
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