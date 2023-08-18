В порту Новороссийска крупный пожар: пылает грузовой терминал
Пятница, 18 августа 2023, 10:49
Крупный пожар охватил грузовой терминал в порту Новороссийска РФ, возгорание распространилось на площади в 1,3 тыс. квадратных метров.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что сейчас горят деревянные поддоны. Причина возгорания неизвестна.
На месте работают экстренные службы, черный столб дыма виден из разных частей города.
Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.