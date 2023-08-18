"Армія дронів" відправляє на фронт 270 українських "Вампірів"

"Армія дронів" відправляє на фронт понад 270 ударних українських безпілотників Vampire.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За словами міністра, це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кілограмів корисного навантаження. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

Пряма мова: "Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА.

Полювання Сил оборони України на окупантів стане ще ефективнішим. Слава Україні!".

Нагадаємо: Українці за 3 доби задонатили 235 мільйонів гривень, які збирали UNITED24, "Повернись живим" і monobank на 10 000 дронів-камікадзе.

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