Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Армия дронов" отправляет на фронт 270 украинских "Вампиров"

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 11:14
Армия дронов отправляет на фронт 270 украинских Вампиров
Дроны Vampire. Фото: itc.ua

"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных украинских беспилотников Vampire.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По словам министра, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 килограммов полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

Прямая речь: "Взрывные результаты работы этих "птичек" вскоре увидите в отчетах ударных рот БПЛА.

Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной. Слава Украине!".

Напомним: Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.

Читайте также: Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Темы: беспилотникиармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
беспилотники
ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ
Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву
БПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: