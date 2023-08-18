"Армия дронов" отправляет на фронт 270 украинских "Вампиров"
"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных украинских беспилотников Vampire.
Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Детали: По словам министра, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 килограммов полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.
Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
Прямая речь: "Взрывные результаты работы этих "птичек" вскоре увидите в отчетах ударных рот БПЛА.
Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной. Слава Украине!".
Напомним: Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.
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