"Армия дронов" отправляет на фронт 270 украинских "Вампиров"

"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных украинских беспилотников Vampire.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По словам министра, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 килограммов полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

Прямая речь: "Взрывные результаты работы этих "птичек" вскоре увидите в отчетах ударных рот БПЛА.

Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной. Слава Украине!".

Напомним: Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.

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