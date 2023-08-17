Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби

Український воїн з дроном. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Українці за 3 доби задонатили 235 мільйонів гривень, які збирали UNITED24, "Повернись живим" і monobank на 10 000 дронів-камікадзе.

Джерело: співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: Гороховський опублікував короткий ролик, який повідомляє, що необхідні 235 мільйонів гривень уже зібрали.

Пряма мова Федорова: "Історичний збір завершено. Дякуємо кожному, хто +".

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