Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби
Четвер, 17 серпня 2023, 10:15
Українці за 3 доби задонатили 235 мільйонів гривень, які збирали UNITED24, "Повернись живим" і monobank на 10 000 дронів-камікадзе.
Джерело: співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Деталі: Гороховський опублікував короткий ролик, який повідомляє, що необхідні 235 мільйонів гривень уже зібрали.
Пряма мова Федорова: "Історичний збір завершено. Дякуємо кожному, хто +".
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Передісторія:
- Вранці 14 серпня UNITED24, "Повернись живим" і monobank розпочали збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе. За перші 3 години вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень.
- У червні 2022 року українці за 3 дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лаченкову 600 млн гривень на придбання 4 безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.
- У листопаді 2022 року українці за півтори доби задонатили Притулі 236 мільйонів гривень на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ, хоча спочатку волонтер запланував зібрати гроші на 50.