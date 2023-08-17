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Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 10:15
Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби
Український воїн з дроном. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Українці за 3 доби задонатили 235 мільйонів гривень, які збирали UNITED24, "Повернись живим" і monobank на 10 000 дронів-камікадзе.

Джерело: співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 

Деталі: Гороховський опублікував короткий ролик, який повідомляє, що необхідні 235 мільйонів гривень уже зібрали.

Пряма мова Федорова: "Історичний збір завершено. Дякуємо кожному, хто +". 

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 14 серпня UNITED24, "Повернись живим" і monobank розпочали збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе. За перші 3 години вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень.    
  • У червні 2022 року українці за 3 дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лаченкову 600 млн гривень на придбання 4 безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.
  • У листопаді 2022 року українці за півтори доби задонатили Притулі 236 мільйонів гривень на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ, хоча спочатку волонтер запланував зібрати гроші на 50.

Теми: безпілотникиблагодійністьволонтеригроші
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