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Коштовні овочерізки для укриттів: столичній чиновниці оголосили підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 12:31
Коштовні овочерізки для укриттів: столичній чиновниці оголосили підозру
Ольга Дроздова. Фото з Instagram

Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва Ользі Дроздовій повідомили про підозрув розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування".

Дослівно поліція: "Фігурантка – це начальниця одного з відділів Дніпровського районної державної адміністрації, 1965 року народження".

Деталі: За даними УП, йдеться про Ольгу Дроздову.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок за завищеною ціною, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Таким чином жінка здійснила розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, зазначають у прокуратурі.

Що передувало: У червні стало відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідче управління столичної поліції веде досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Воно стусується фактів можливої розтрати коштів службовими особами управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та службової недбалості службових осіб Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА при проведенні публічних закупівель для укриттів.

Теми: Київукриття
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