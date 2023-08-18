Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Коштовні овочерізки для укриттів: столичній чиновниці оголосили підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 12:31
Коштовні овочерізки для укриттів: столичній чиновниці оголосили підозру
Ольга Дроздова. Фото з Instagram

Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва Ользі Дроздовій повідомили про підозрув розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування".

Дослівно поліція: "Фігурантка – це начальниця одного з відділів Дніпровського районної державної адміністрації, 1965 року народження".

Деталі: За даними УП, йдеться про Ольгу Дроздову.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок за завищеною ціною, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Таким чином жінка здійснила розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, зазначають у прокуратурі.

Що передувало: У червні стало відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідче управління столичної поліції веде досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Воно стусується фактів можливої розтрати коштів службовими особами управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та службової недбалості службових осіб Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА при проведенні публічних закупівель для укриттів.

Теми: Київукриття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Київ
Компанія з "великої четвірки" почала аудит "Київміськбуду"
У Києві запровадили тепловий режим
"Затримали біля під'їзду з битами": у поліції розповіли подробиці замаху на податківця
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: