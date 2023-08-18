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Дорогостоящие овощерезки для укрытий: столичной чиновнице объявили подозрение

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 12:31
Дорогостоящие овощерезки для укрытий: столичной чиновнице объявили подозрение
Ольга Дроздова. Фото из Instagram

Чиновнице Днепровской райгосадминистрации Киева Ольге Дроздовой сообщили о подозрении в растрате 300 тысяч госсредств на обустройстве укрытия.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и ювенальных прокуроров сообщено о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке оборудования для обработки продуктов питания".

Дословно полиция: "Фигурантка - это начальница одного из отделов Днепровского районной государственной администрации, 1965 года рождения".

Детали: По данным УП, речь идет об Ольге Дроздовой.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновница заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, которые предназначались для использования в заведениях общественного питания в укрытиях. Таким образом женщина осуществила растрату бюджетных средств в размере 300 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, отмечают в прокуратуре.

Что предшествовало: В июне стало известно, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственное управление столичной полиции ведет досудебное расследование в уголовном производстве.

Оно касается фактов возможной растраты средств должностными лицами управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций и служебной халатности должностных лиц Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА при проведении публичных закупок для укрытий.

Темы: Киевукрытие
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