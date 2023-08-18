Загроза "Кинджалів": по всій Україні оголошували тривогу

На всій території України 18 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 15 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага. Зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".

Що передувало: У четвер в Україні лунало 4 повітряні тривоги через зліт російських винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили зазначили, що зльоти ворожих МіГ-31К 17 серпня ймовірно були тренувальними і тактичними, однак ППО завжди має реагувати на загрозу застосування аеробалістичних ракет РФ.