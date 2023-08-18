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Угроза "Кинжалов": по всей Украине объявляли тревогу

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 13:22
Угроза Кинжалов: по всей Украине объявляли тревогу
МиГ-31К. иллюстративное фото из Википедии

На всей территории Украины 18 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 15 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание. Взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".

Что предшествовало: В четверг в Украине было 4 воздушные тревоги из-за взлета российских истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы отметили, что взлеты вражеских МиГ-31К 17 августа вероятно были тренировочными и тактическими, однако ПВО всегда должна реагировать на угрозу применения аэробаллистических ракет РФ.

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