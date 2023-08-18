У Росії ліквідували правозахисний Сахаровський центр
П'ятниця, 18 серпня 2023, 15:59
Суд у Москві ліквідував Сахаровський центр, який займався культурною, просвітницькою, громадською, правозахисною діяльністю та був внесений російською владою у реєстр так званих "іноземних агентів" у 2014 році.
Джерело: BBC, The Insider, "Дождь"
Деталі: У позовній заяві йдеться, що під час перевірки в діяльності Сахаровського центру начебто були виявлені "систематичні грубі та непереборні порушення закону".
Відповідно суд вирішив виключити Сахаровський центр із реєстру юридичних осіб РФ.
Що було раніше:
- У 2014 році влада РФ визнала Сахаровський центр "іноагентом". Наприкінці 2022 року його оштрафували на п'ять мільйонів рублів за протоколами про відсутність маркування "іноземного агента". У 2023 році Генпрокуратура РФ оголосила "небажаною" американську організацію фонд Андрія Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
- Громадська комісія зі збереження спадщини академіка Андрія Сахарова існує з 1990 року. У центрі Сахарова, який відкрили 1996 року, організовували зустрічі, виставки та лекції на правозахисну тематику.