Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії ліквідували правозахисний Сахаровський центр

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 15:59
У Росії ліквідували правозахисний Сахаровський центр
Фото: Getty Images

Суд у Москві ліквідував Сахаровський центр, який займався культурною, просвітницькою, громадською, правозахисною діяльністю та був внесений російською владою у реєстр так званих "іноземних агентів" у 2014 році.

Джерело: BBC, The Insider, "Дождь"

Деталі: У позовній заяві йдеться, що під час перевірки в діяльності Сахаровського центру начебто були виявлені "систематичні грубі та непереборні порушення закону".

Відповідно суд вирішив виключити Сахаровський центр із реєстру юридичних осіб РФ.

Що було раніше:

  • У 2014 році влада РФ визнала Сахаровський центр "іноагентом". Наприкінці 2022 року його оштрафували на п'ять мільйонів рублів за протоколами про відсутність маркування "іноземного агента". У 2023 році Генпрокуратура РФ оголосила "небажаною" американську організацію фонд Андрія Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
  • Громадська комісія зі збереження спадщини академіка Андрія Сахарова існує з 1990 року. У центрі Сахарова, який відкрили 1996 року, організовували зустрічі, виставки та лекції на правозахисну тематику.

Теми: Росіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю

Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

відео, оновленоЗастрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних

фотоСупутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

фотоПрийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина

Усі новини...
Росія
ЗСУ поповнили обмінний фонд на понад 200 окупантів за останні тижні – розвідка
Партнер Абрамовича Швідлер програв суд у Британії щодо скасування санкцій
Росіяни готуються протидіяти українським дронам на морі – ЗМІ
Останні новини
20:10
В останню ніч серпня зійде Блакитний місяць: де можна спостерігати
20:01
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
19:42
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
19:41
Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років
19:39
Президентка Косова розкритикувала Макрона за погрози переглянути безвіз
19:30
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
19:29
Фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до деокупованого Херсону
19:18
Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу
19:11
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
19:10
У Рівному народився малюк з вагою понад 6 кг
Усі новини...
Реклама: