У Росії ліквідували правозахисний Сахаровський центр

Суд у Москві ліквідував Сахаровський центр, який займався культурною, просвітницькою, громадською, правозахисною діяльністю та був внесений російською владою у реєстр так званих "іноземних агентів" у 2014 році.

Джерело: BBC, The Insider, "Дождь"

Деталі: У позовній заяві йдеться, що під час перевірки в діяльності Сахаровського центру начебто були виявлені "систематичні грубі та непереборні порушення закону".

Відповідно суд вирішив виключити Сахаровський центр із реєстру юридичних осіб РФ.

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