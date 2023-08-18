В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр
Пятница, 18 августа 2023, 15:59
Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.
Источник: BBC, The Insider, "Дождь"
Детали: В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".
Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.
Что предшествовало:
- В 2014 году власть РФ признала Сахаровский центр "иноагентом". В конце 2022 года его оштрафовали на пять миллионов рублей по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента". В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую организацию фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
- Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова существует с 1990 года. В центре Сахарова, который открыли в 1996 году, организовывали встречи, выставки и лекции на правозащитную тематику.