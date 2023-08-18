Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 15:59
В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр
Фото: Getty Images

Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.

Источник: BBC, The Insider, "Дождь"

Детали: В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".

Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.

Что предшествовало:

  • В 2014 году власть РФ признала Сахаровский центр "иноагентом". В конце 2022 года его оштрафовали на пять миллионов рублей по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента". В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую организацию фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
  • Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова существует с 1990 года. В центре Сахарова, который открыли в 1996 году, организовывали встречи, выставки и лекции на правозащитную тематику.

Темы: Росcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоЗастреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных

фотоСпутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину

фотоПришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина

фотоВ Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Все новости...
Росcия
ВСУ пополнили обменный фонд на более чем 200 оккупантов за последние недели - разведка
Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций
Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ
Последние новости
19:42
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
19:41
Lego потерпела сильнейшее падение прибыли за почти 20 лет
19:39
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
19:29
Фестиваль "Мельпомена Таврии" возвращается в деоккупированный Херсон
19:18
Украинский банк попал в список лучших финтех компаний мира
19:11
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
19:10
В Ровно родился малыш с весом более 6 кг
19:08
Зеленский провел СНБО и поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
19:02
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
18:56
Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Все новости...
Реклама: