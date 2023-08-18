В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр

Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.

Источник: BBC, The Insider, "Дождь"

Детали: В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".

Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.

Что предшествовало: