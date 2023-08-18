Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 15:59
В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр
Фото: Getty Images

Суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр, который занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью и был внесен российскими властями в реестр так называемых "иностранных агентов" в 2014 году.

Источник: BBC, The Insider, "Дождь"

Детали: В исковом заявлении говорится, что во время проверки в деятельности Сахаровского центра якобы были выявлены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".

Соответственно суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.

Что предшествовало:

  • В 2014 году власть РФ признала Сахаровский центр "иноагентом". В конце 2022 года его оштрафовали на пять миллионов рублей по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента". В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую организацию фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
  • Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова существует с 1990 года. В центре Сахарова, который открыли в 1996 году, организовывали встречи, выставки и лекции на правозащитную тематику.

Темы: Росcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
ВСУ пополнили обменный фонд на более чем 200 оккупантов за последние недели - разведка
Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций
Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: