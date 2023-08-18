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НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень

П'ятниця, 18 серпня 2023, 16:11
НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень
АНАТОЛІЙ КУРТЄВ. ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва на більше ніж 9 мільйонів гривень.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "НАЗК за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн".

Деталі: У серпні 2022 року правоохоронці виявили 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів США та 650 євро в помешканні, яке Куртєв орендував із своїм помічником.

Куртєв у відповідь на запит НАЗК заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру.

Втім НАЗК, у тому числі за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб.

У декларації за 2020 рік Куртєв не вказав грошових активів, а Державний реєстр платників податків свідчить, що його доходи не дозволили б накопичити вилучену суму протягом 2021-2022 років.

Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Передісторія:

  • З вересня 2021 року Куртєв має ширші повноваження, аніж секретар міської ради, оскільки також виконує обовʼязки міського голови Запоріжжя.
  • 30 серпня 2022 року у Запорізькій міськраді провели обшуки, під час яких виявили незареєстровану вогнепальну зброю та велику кількість готівки.

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