НАПК выявило признаки коррупции секретаря Запорожского горсовета на более чем 9 миллионов гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева на более чем 9 миллионов гривен.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "НАПК по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного преступления, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн".

Детали: В августе 2022 года правоохранители обнаружили 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов США и 650 евро в квартире, которую Куртев арендовал со своим помощником.

Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

Впрочем НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

В декларации за 2020 год Куртев не указал денежных активов, а Государственный реестр налогоплательщиков свидетельствует, что его доходы не позволили бы накопить изъятую сумму в течение 2021-2022 годов.

Помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

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