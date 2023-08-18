ЗСУ поповнили обмінний фонд на понад 200 окупантів за останні тижні – розвідка

Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно.

Джерело: "Інтерфакс-України" з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова

Пряма мова Юсова: "Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони як оборонних, так і наступальних на понад 200 російських військовополонених росіян збільшився наш обмінний фонд".

Деталі: За словами представника розвідки, це означає, що "повертати наших буде легше й активніше".

Також Юсов додав, що кожен п'ятий окупант із цієї кількості здався добровільно. При цьому щодня троє-п'ятеро російських військових здаються в полон за державною програмою "Хочу жить".