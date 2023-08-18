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ВСУ пополнили обменный фонд на более чем 200 оккупантов за последние недели - разведка

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 16:32
ВСУ пополнили обменный фонд на более чем 200 оккупантов за последние недели - разведка
Андрей Юсов, фото: Getty Images

В течение последних недель количество российских военнопленных в Украине увеличилось более чем на 200 человек, каждый пятый сдался добровольно.

Источник: "Интерфакс-Украины" со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова

Прямая речь Юсова: "Только за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны как оборонительных, так и наступательных на более 200 российских военнопленных россиян увеличился наш обменный фонд". Б

Детали: По словам представителя разведки, это означает, что "возвращать наших будет легче и активнее".

Также Юсов добавил, что каждый пятый оккупант из этого количества сдался добровольно. При этом ежедневно трое-пятеро российских военных сдаются в плен по государственной программе "Хочу жить".

Темы: пленныеРосcияУкраинавойна
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