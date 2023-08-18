ВСУ пополнили обменный фонд на более чем 200 оккупантов за последние недели - разведка
Пятница, 18 августа 2023, 16:32
В течение последних недель количество российских военнопленных в Украине увеличилось более чем на 200 человек, каждый пятый сдался добровольно.
Источник: "Интерфакс-Украины" со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова
Прямая речь Юсова: "Только за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны как оборонительных, так и наступательных на более 200 российских военнопленных россиян увеличился наш обменный фонд". Б
Детали: По словам представителя разведки, это означает, что "возвращать наших будет легче и активнее".
Также Юсов добавил, что каждый пятый оккупант из этого количества сдался добровольно. При этом ежедневно трое-пятеро российских военных сдаются в плен по государственной программе "Хочу жить".