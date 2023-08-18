CNN: У Байдена розкритикували удари ЗСУ по Криму: марна трата ресурсів

Деякі військові та чиновники з адміністрації президента США розкритикували Україну за удари по окупованому Криму, оскільки, як вважають вони, в кращому випадку це відволікання уваги, а в гіршому марна трата ресурсів.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: За словами неназваного високопоставленого представник оборонного відомства, "це трохи вивело росіян з рівноваги, але це не робить нічого вирішального".

"І, мабуть, для всіх було б краще, якби вони (ЗСУ – ред.) просто зосередилися на контрнаступі", - підкреслив він.

За словами високопоставленого представника західної розвідки, оскільки приблизно третина окупованого півострова зараз знаходиться в межах досяжності наданої США ракетної системи HIMARS, Україна також посилила удари по російських складах боєприпасів та інших об'єктах логістики і постачання тамтешньої інфраструктури.

"На Крим чиниться все більший тиск, особливо в останні тижні. Я маю на увазі, що їх просто б'ють", - зазначив він.

У той же час, як повідомило CNN українське джерело, атаки на Крим є невід'ємною частиною контрнаступальної стратегії України, спрямованої на те, щоб ізолювати Крим і ускладнити для Росії підтримку її військових операцій на материковій частині України.

Що було раніше: Удари по окупованому росіянами Криму стають все більш регулярними. За словами президента Володимира Зеленського, деокупація Криму - все більш досяжна та продумана. "Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою", - підкреслював очільник держави.