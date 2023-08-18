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CNN: У Байдена раскритиковали удары ВСУ по Крыму: пустая трата ресурсов

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 17:45
CNN: У Байдена раскритиковали удары ВСУ по Крыму: пустая трата ресурсов
Фото: Getty Images

Некоторые военные и чиновники из администрации президента США раскритиковали Украину за удары по оккупированному Крыму, поскольку, как считают они, в лучшем случае это отвлечение внимания, а в худшем пустая трата ресурсов.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По словам неназванного высокопоставленного представитель оборонного ведомства, "это немного вывело россиян из равновесия, но это не делает ничего решающего".

"И, пожалуй, для всех было бы лучше, если бы они (ВСУ - ред.) просто сосредоточились на контрнаступлении", - подчеркнул он.

По словам высокопоставленного представителя западной разведки, поскольку примерно треть оккупированного полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США ракетной системы HIMARS, Украина также усилила удары по российским складам боеприпасов и другим объектам логистики и снабжения тамошней инфраструктуры.

"На Крым оказывается все большее давление, особенно в последние недели. Я имею в виду, что их просто бьют", - отметил он.

В то же время, как сообщил CNN украинский источник, атаки на Крым являются неотъемлемой частью контрнаступательной стратегии Украины, направленной на то, чтобы изолировать Крым и усложнить для России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.

Что предшествовало: Удары по оккупированному россиянами Крыму становятся все более регулярными. По словам президента Владимира Зеленского, деоккупация Крыма - все более достижимая и продуманная. "Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - подчеркивал глава государства.

Темы: КрымВооруженные силыоккупациявойна
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