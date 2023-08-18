У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани

В окупованому Криму Федеральна служба безпеки Росії наказала працівникам незаконно створеної "Кримської залізниці" прислухатися до розмов пасажирів і заглядати в екрани їхніх телефонів

Джерело: військовий партизанський рух на окупованих територіях України "Атеш" у Telegram

Деталі: Агент "Атеш" повідомив, що співробітники ФСБ проіструктували персонал в адміністрації "Кримської залізниці". Вони закликали залізничників бути пильними і повідомляти про проукраїнські настрої і висловлювання.

Російські спецслужби вже нібито арештовували людей через сигнали від касирів, які працюють у поїздах.

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За інформацією партизанів, на вокзалах і в поїздах, окрім відеозапису, ведеться аудіозапис розмов.