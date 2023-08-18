Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 21:43
У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани
фото росзмі

В окупованому Криму Федеральна служба безпеки Росії наказала працівникам незаконно створеної  "Кримської залізниці" прислухатися до розмов пасажирів і заглядати в екрани їхніх телефонів

Джерело: військовий партизанський рух на окупованих територіях України "Атеш" у Telegram

Деталі: Агент "Атеш" повідомив, що співробітники ФСБ проіструктували персонал в адміністрації "Кримської залізниці". Вони закликали залізничників бути пильними і повідомляти про проукраїнські настрої і висловлювання.

Російські спецслужби вже нібито арештовували людей через сигнали від касирів, які працюють у поїздах. 

За інформацією партизанів, на вокзалах і в поїздах, окрім відеозапису, ведеться аудіозапис розмов.

Теми: КримшпигунствозалізницяФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Крим
CNN: У Байдена розкритикували удари ЗСУ по Криму: марна трата ресурсів
Кримські військкоми придумали схему заробітку на загиблих військових - "КримSOS"
Російський турбізнес констатує майже крах туристичного сезону в окупованому Криму
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: