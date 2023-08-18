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В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 21:43
В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны
фото россми

В оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности России приказала работникам незаконно созданной "Крымской железной дороги" прислушиваться к разговорам пассажиров и заглядывать в экраны их телефонов.

Источник: военное партизанское движение на оккупированных территориях Украины "Атеш" в Telegram

Детали: Агент "Атеш" сообщил, что сотрудники ФСБ проиструктували персонал в администрации "Крымской железной дороги". Они призвали железнодорожников быть бдительными и сообщать о проукраинских настроениях и высказываниях.

Российские спецслужбы уже якобы арестовывали людей из-за сигналов от кассиров, работающих в поездах. 

По информации партизан, на вокзалах и в поездах, кроме видеозаписи, ведется аудиозапись разговоров.

Темы: Крымшпионажжелезная дорогаФСБ
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