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У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 22:20

Після інциденту із турецьким суховантажем міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що в Чорному морі може трапитись зіткнення Росії та НАТО.

Джерело: Тагарєв в ефірі болгарського телеканалу Nova, "Європейська правда"

Деталі: Очільник Міноборони Болгарії коментував нещодавній інцидент із турецьким суховантажем Sukru Okan, який у Чорному морі затримали російські військові нібито через те, що він міг везти зброю для України.

"Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю", – зазначив він, порекомендувавши суднам проходити через територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

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Відповідаючи на запитання, чи можливе зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, він сказав "Ми не можемо виключати такого варіанту. Ми працюємо над тим, щоб цього не допустити. Росія постійно провокує НАТО".

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Теми: БолгаріяНАТОРосіяЧорне море
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