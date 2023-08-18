У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі

Після інциденту із турецьким суховантажем міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що в Чорному морі може трапитись зіткнення Росії та НАТО.

Джерело: Тагарєв в ефірі болгарського телеканалу Nova, "Європейська правда"

Деталі: Очільник Міноборони Болгарії коментував нещодавній інцидент із турецьким суховантажем Sukru Okan, який у Чорному морі затримали російські військові нібито через те, що він міг везти зброю для України.

"Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю", – зазначив він, порекомендувавши суднам проходити через територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

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Відповідаючи на запитання, чи можливе зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, він сказав "Ми не можемо виключати такого варіанту. Ми працюємо над тим, щоб цього не допустити. Росія постійно провокує НАТО".

Нагадаємо:

Міноборони Росії РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду.

Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.

МЗС України засудило провокативні дії РФ щодо турецького цивільного судна Sukru Okan.

А Туреччина обговорила з Росією інцидент із суховантажем Şükrü Okan й "належним чином" попередила російську сторону, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі.