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В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 22:20

После инцидента с турецким сухогрузом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев считает, что в Черном море может случиться столкновение России и НАТО.

Источник: Тагарев в эфире болгарского телеканала Nova, "Европейская правда"

Детали: Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.

"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", – отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.

Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал "Мы не можем исключать такого варианта. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО".

Напомним:

Темы: БолгарияНАТОРосcияЧерное море
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