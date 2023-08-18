В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море
После инцидента с турецким сухогрузом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев считает, что в Черном море может случиться столкновение России и НАТО.
Источник: Тагарев в эфире болгарского телеканала Nova, "Европейская правда"
Детали: Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.
"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", – отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.
Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал "Мы не можем исключать такого варианта. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО".
Напомним:
- Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра.
- После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.
- МИД Украины осудил провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan.
- А Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan и "должным образом" предупредила российскую сторону, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море.