Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як українські пілоти завершать навчання.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання.
Україна довела, що неможливе можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися.
Незабаром ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам та друзям у США, Нідерландах та Данії".
Що було раніше: На запит Данії США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це має наблизити початок підготовки українських льотчиків на американських винищувачах.
Нагадаємо:
- У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Навчання мають розпочатися у серпні, але, за даними ЗМІ, США тривалий час не схвалювали фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці. Міністерство оборони Данії раніше в п’ятницю підтвердило, що навчання українців на F-16 почнуться до кінця серпня.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше підтвердив згоду Вашингтона схвалити надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать навчання на них.