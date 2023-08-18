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Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 серпня 2023, 23:16
Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як українські пілоти завершать навчання. 

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання.

Україна довела, що неможливе можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися.

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Незабаром ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам та друзям у США, Нідерландах та Данії".

Що було раніше: На запит Данії США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це має наблизити початок підготовки українських льотчиків на американських винищувачах.

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Теми: РезніковМіноборонивинищувачівійна
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