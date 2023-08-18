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Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 серпня 2023, 23:16
Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як українські пілоти завершать навчання. 

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання.

Україна довела, що неможливе можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися.

Незабаром ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам та друзям у США, Нідерландах та Данії".

Що було раніше: На запит Данії США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це має наблизити початок підготовки українських льотчиків на американських винищувачах.

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Теми: РезніковМіноборонивинищувачівійна
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