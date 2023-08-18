Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку Украине F-16 – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Отличные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение.

Украина доказала, что невозможное возможно. Наши военные доказали, что они способны быстро обучаться.

Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании".

Что было раньше: По запросу Дании США одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16. Это должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на американских истребителях.

Напомним: