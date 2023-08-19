Російські спецслужби вербували у Польщі українських біженців – ЗМІ

У Польщі місцеві правоохоронці викрили групу завербованих спецслужбами РФ українських біженців – вони мали стежити за перевезенням зброї для України та готувати диверсії.

Джерело: The Washington Post

Деталі: У Головному розвідувальному управлінні Генштабу ЗС РФ доручали завербованим особам вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах, пише видання.

Також російські спецслужбісти ставили завербованим завдання пускати під укіс поїзди, які перевозять зброю для України, йдеться у публікації WP.

Повідомляється, що серед затриманих – 12 українських біженців, один росіянин і троє громадян Білорусі. Польський правоохоронець, який бере участь у розслідуванні, повідомив WP, що їм було доручено вчиняти підпали і вбивства.

"За даними Служби внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Москва вербувала біженців, використовуючи, зокрема, російськомовні Telegram -канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщалися серед пропозицій про роботу та оренду житла. В оголошеннях обіцяли заплатити кілька доларів за розміщення антиамериканських та антинатовських гасел. Після цього пропонувалися складніші завдання за більшу платню. Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з невідстежуваних рахунків", – розповідає видання.

Польські правоохоронці виявили потенційних диверсантів випадково, пише WP. Перехожий помітив об'єктив камери, що визирав з-за кущів на важливій ділянці траси та повідомив про це відповідним органам. Використовуючи дані камер та іншу інформацію, правоохоронці вийшли на все угруповання.