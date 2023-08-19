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Российские спецслужбы вербовали в Польше украинских беженцев – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 02:07
Российские спецслужбы вербовали в Польше украинских беженцев – СМИ
Иллюстративное фото WP

В Польше местные правоохранители разоблачили группу завербованных спецслужбами РФ украинских беженцев – они должны были следить за перевозкой оружия для Украины и готовить диверсии.

Источник: The Washington Post

Детали: В Главном разведывательном управлении Генштаба ВС РФ поручали завербованным лицам вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах, пишет издание.

Также российские спецслужбисты ставили завербованным задачу пускать под откос поезда, которые перевозят оружие для Украины, говорится в публикации WP.

Сообщается, что среди задержанных – 12 украинских беженцев, один россиянин и трое граждан Беларуси. Польский правоохранитель, который участвует в расследовании, сообщил WP, что им было поручено совершать поджоги и убийства.

"По данным Службы внутренней безопасности Польши (ABW), Москва вербовала беженцев, используя, в частности, русскоязычные Telegram-каналы. Объявления для потенциальных диверсантов размещались среди предложений о работе и аренде жилья. В объявлениях обещали заплатить несколько долларов за размещение антиамериканских и антинатовских лозунгов. После этого предлагались более сложные задачи за большую плату. Завербованным платили криптовалютой и банковскими переводами с неотслеживаемых счетов", – рассказывает издание.

Польские правоохранители обнаружили потенциальных диверсантов случайно, пишет WP. Прохожий заметил объектив камеры, выглядывающий из-за кустов на важном участке трассы и сообщил об этом соответствующим органам. Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.

Темы: ПольшаРосcиябеженцышпионаж
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