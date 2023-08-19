Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 05:09
Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден назвав "смішною" аргументацію Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну та заявив, що Росія вже програла війну, оскільки не здатна досягти своєї початкової мети.

Джерело: заява Байдена після тристороннього саміту з лідерами Японії і Південної Кореї, яку цитує CNN

Пряма мова: "Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо".

Деталі: Байден назвав "смішною" аргументацію Путіна щодо вторгнення в Україну.

За словами американського президента, відсутність реакції на російську агресію могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

"Уявіть, якби ми нічого не зробили… Якби ми стояли на місці, який сигнал щодо Тайваню ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?" – сказав він.

Байден наголосив, що вторгнення РФ в Україну не є "лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни".

Президент США також високо оцінив реакцію японського лідера на російську агресію, заявивши, що Японія "продемонструвала сильне лідерство в рамках G7, зробила свій внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки".

"Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", – додав Байден.

Теми: РосіявійнаСШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 234 військових і 20 одиниць техніки
На Хмельниччині прогриміли вибухи
Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: