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Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 05:09
Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден назвав "смішною" аргументацію Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну та заявив, що Росія вже програла війну, оскільки не здатна досягти своєї початкової мети.

Джерело: заява Байдена після тристороннього саміту з лідерами Японії і Південної Кореї, яку цитує CNN

Пряма мова: "Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо".

Деталі: Байден назвав "смішною" аргументацію Путіна щодо вторгнення в Україну.

За словами американського президента, відсутність реакції на російську агресію могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

"Уявіть, якби ми нічого не зробили… Якби ми стояли на місці, який сигнал щодо Тайваню ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?" – сказав він.

Байден наголосив, що вторгнення РФ в Україну не є "лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни".

Президент США також високо оцінив реакцію японського лідера на російську агресію, заявивши, що Японія "продемонструвала сильне лідерство в рамках G7, зробила свій внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки".

"Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", – додав Байден.

Теми: РосіявійнаСШАБайден
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