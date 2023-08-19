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Байден: РФ уже проиграла, она не может достичь в Украине своей первоначальной цели

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 05:09
Байден: РФ уже проиграла, она не может достичь в Украине своей первоначальной цели
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден назвал "смешной" аргументацию Владимира Путина относительно вторжения в Украину и заявил, что Россия уже проиграла войну, поскольку не способна достичь своей первоначальной цели.

Источник: заявление Байдена после трехстороннего саммита с лидерами Японии и Южной Кореи, которое цитирует CNN

Прямая речь: "Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла. Это невозможно".

Детали: Байден назвал "смешной" аргументацию Путина относительно вторжения в Украину.

По словам американского президента, отсутствие реакции на российскую агрессию могло бы стать сигналом для Китая в отношении Тайваня.

"Представьте, если бы мы ничего не сделали... Если бы мы стояли на месте, какой сигнал по Тайваню мы бы послали Китаю? Какой сигнал это дало бы всему миру?" – сказал он.

Байден подчеркнул, что вторжение РФ в Украину не является "только европейской проблемой, такого вторжения не было со времен Второй мировой войны".

Президент США также высоко оценил реакцию японского лидера на российскую агрессию, заявив, что Япония "продемонстрировала сильное лидерство в рамках G7, сделала свой вклад в значительный объем финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также нелетальной военной техники".

"Руководство Японии с первого дня было критически настроено, давая понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", – добавил Байден.

Темы: РосcиявойнаСШАБайден
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