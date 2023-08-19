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Атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 09:46

Росіяни в ніч на 19 серпня вкотре атакували Хмельницьку область, у кількох селах  вибуховою хвилею пошкоджено будинки, двоє жінок отримали поранення. 

Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані".

Деталі: Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Вночі повідомлялося про вибухи на Хмельниччині. Працювала ППО.

Україну було атаковано безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".

Теми: Хмельниччинавійнабезпілотники
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