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Атака на Хмельнитчину: в нескольких селах выбило окна и двери в домах

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 09:46

Россияне в ночь на 19 августа в очередной раз атаковали Хмельницкую область, в нескольких селах взрывной волной повреждены дома, две женщины получили ранения. 

Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии".

Детали: Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

Ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Работала ПВО.

Украина была атакована беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".

Темы: Хмельнитчинавойнабеспилотники
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