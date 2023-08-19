Атака на Хмельнитчину: в нескольких селах выбило окна и двери в домах

Россияне в ночь на 19 августа в очередной раз атаковали Хмельницкую область, в нескольких селах взрывной волной повреждены дома, две женщины получили ранения.

Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии".

Детали: Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

Ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Работала ПВО.

Украина была атакована беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".