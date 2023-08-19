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Британська розвідка: Наступ України на півдні успішний, Росії на Харківщині – ні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 09:57
Британська розвідка: Наступ України на півдні успішний, Росії на Харківщині – ні
Фото Генштабу ЗСУ

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала наступальні дії українських та російських сил за останній тиждень і відзначила просування українських захисників на півдні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суботній огляд британської розвідки

Деталі: Протягом останнього тижня більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною, "однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", вказують у британській розвідці.

Натомість у районі міста Куп’янськ Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться в огляді.

Дослівно: "По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки".

Цьому передувало: 16 серпня українська сторона офіційно повідомила про звільнення села Урожайне Донецької області. Після цього Збройні сили України повідомляли, що українські війська мали успіх південніше звільненого населеного пункту.

Видання "The Washington Post" із посиланням на джерела писало, що американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна начебто не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

Теми: контрнаступвійнарозвідка
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