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Британская разведка: Наступление Украины на юге успешное, России на Харьковщине – нет

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 09:57
Британская разведка: Наступление Украины на юге успешное, России на Харьковщине – нет
Фото Генштаба ВСУ

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании проанализировало наступательные действия украинских и российских сил за последнюю неделю и отметило продвижение украинских защитников на юге.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на субботний обзор британской разведки

Детали: В течение последней недели большая часть линии фронта в Украине оставалась неизменной, "однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление россиян", указывают в британской разведке.

Зато в районе города Купянск Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов, говорится в обзоре.

Дословно: "По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки".

Этому предшествовало: 16 августа украинская сторона официально сообщила об освобождении села Урожайное Донецкой области. После этого Вооруженные силы Украины сообщали, что украинские войска имели успех южнее освобожденного населенного пункта.

Издание "The Washington Post" со ссылкой на источники писало, что американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Темы: контрнаступлениевойнаразведка
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